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Tuzla'da okullar dezenfekte edildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da okullar dezenfekte edildi

Tuzla Belediyesi, hafta sonunda ozon yıkama yöntemi ile tüm okulları dezenfekte ederek yeni haftaya hazırladı.

Tuzla Belediyesi, hafta sonunda ozon yıkama yöntemi ile tüm okulları dezenfekte ederek yeni haftaya hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan tüm okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak yeni eğitim dönemine hazırlanmıştı. Birinci haftanın tamamlandığı okullarda koronavirüs salgınına yönelik dezenfekte çalışmaları devam etti.

Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan okullarda, ozon yıkama yöntemi ile yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, sınıflar, kantinler, koridorlar, tuvaletler gibi temas yüzeyi geniş olan alanlar dezenfekte edildi.

Tuzla'da okullar dezenfekte edildi

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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