Makyaj Yüzünden Kardeşine Kızan Öğretmene Tokat Atan Ağabey Hakkında 1,5 Yıl Hapis İstendi

İstanbul Tuzla'da makyaj yüzünden kız kardeşi ile tartışan öğretmene tokat attığı belirtilen F.O. hakkında, "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARDEŞİNİN ÖĞRETMENİNE TOKAT ATTI

Tuzla'da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşi B.O.'nun öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.Ü.'ye tokat attığı öne sürülen F.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında F.O. hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki öğretmen Ş.Ü.'nün Tuzla'da Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı, olay günü nöbetçi öğretmen olduğu belirtildi.

MAKYAJ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Müşteki Ş.Ü.'nün, şüpheli F.O.'nun kız kardeşi B.O.'ya makyajını silmesi için ihbarda bulunduğu, bu nedenle Ş.Ü. ile B.O. arasında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, B.O.'nun okula çağırdığı abisi F.O.'nun öğretmeni tokatladığı savunuldu.

1,5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli F.O.'nun, "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.