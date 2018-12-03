Makyaj Yüzünden Kardeşine Kızan Öğretmene Tokat Atan Ağabey Hakkında 1,5 Yıl Hapis İstendi
Tuzla'da makyaj yüzünden kız kardeşi ile tartışan öğretmene tokat attığı iddia edilen abla hakkında, 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Tuzla'da makyaj yüzünden kız kardeşi ile tartışan öğretmene tokat attığı belirtilen F.O. hakkında, "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KARDEŞİNİN ÖĞRETMENİNE TOKAT ATTI
Tuzla'da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşi B.O.'nun öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.Ü.'ye tokat attığı öne sürülen F.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında F.O. hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki öğretmen Ş.Ü.'nün Tuzla'da Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı, olay günü nöbetçi öğretmen olduğu belirtildi.
MAKYAJ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Müşteki Ş.Ü.'nün, şüpheli F.O.'nun kız kardeşi B.O.'ya makyajını silmesi için ihbarda bulunduğu, bu nedenle Ş.Ü. ile B.O. arasında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, B.O.'nun okula çağırdığı abisi F.O.'nun öğretmeni tokatladığı savunuldu.
1,5 YIL CEZA İSTENDİ
İddianamede şüpheli F.O.'nun, "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
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Sonra toplum neden bozuldu.buyrun.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Tokat atan kişi başkasının kızını görünce ağzından suyu akıyordur. Burada sorun olan kendi düşüncesidir. Makyaj yapan kadına sex objesi gibi bakmak yerine, bir kadının kendi özgüvenini yerine getirmek ve kendini özel hissetmesi anlamında olduğunu anlayamadığı için bunu yapmaktadır. Çünkü kadın makyajı aynaya baktığında kendini hoş görmek değil bir erkeği etkilediğini düşündüğü için içindeki bu şeytanı harekete geçirmektdir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aileler terbiyelerini veremedikleri evlatlarına eğitim verilesini istiyor, Hz. Ali harf öğretene köle olurum diyor ama bizdekiler öğretmen dövüyor, sonra da evlatlar hayırsız oldu diye hayıflanıyor, eskiden lise ye giden ve askere gidene adam olmuş derlerdi.Cevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
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Haddini bilmeyen öğretmenler dayağı hak ediyor. Anadolunun çoban çocuğu çoğu öğretmen büyük şehirlerde öğrencileri kıskanıyor ve kendini tatmin etmek için gereksiz otoriter davranıyo tımarını yapmakta veliye düşüyo tabi..Cevap Yaz 8 39 Yayından KaldırBİR YORUM: Zeka fakiriYayından Kaldır