Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ilçedeki 17 mahalle muhtarı, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Programda pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür edildi.

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ayyıldız Sosyal Tesislerinde Tuzla'nın 17 mahallesinin muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda Suna Üstüner ve Dr. Şadi Yazıcı, muhtarların talep ve önerini dinledi. Üstüner, muhtarlık ile ilgili gelişmeleri de paylaştı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Başkan Yazıcı, Suna Üstüner'e Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ürettiği ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti. Program sonunda ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

"İnsanı merkeze koyan anlayışın çok güzel bir örneği"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlara vermiş olduğu önem ve ona bağlı olarak İçişleri Bakanlığımızın göstermiş olduğu kıymet ve muhtarlarımız ile aslında vatandaşlarımıza gösterilen kıymetin sinir uçlarında kamu hizmetini sunabilen belediyeler dahil, muhtarlıklarla beraber, vatandaşını düşünen Cumhurbaşkanı'nın nasıl güzel işlere imza atabileceğini görüyoruz. Bugün burada İçişleri Bakanlığına bağlı daire başkanının muhtarlar ile toplantıya gelmesi devlet organizasyonu açısından insanı merkezi koyan anlayışın çok güzel bir örneğidir. Ben şahsım ve Tuzla halkı adına Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve daire başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Pandemi döneminde muhtarlarımızdan çok destek aldık"

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ise, "Ben öncelikle Tuzla muhtarlarımıza ve kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sabah kahvaltısında istişare etme fırsatı yakaladık. Tüm dünyayı kasıp kavuran illet bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız bir dönem geçiriyoruz. Bu süreçte sahada muhtarlarımızdan çok destek aldık. Tek tek vatandaşlarımızı ziyaret ettiler, eksiklerini sordular. Vefa destek gruplarımızda aktif görev yaptılar. Belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın verdikleri destek sayesinde muhtarlarımız da sahada vatandaşlarımıza gidip eksikleri varsa hem belediyelerimize hem de kaymakamlarımıza bildirdiler. Bunun sayesinde de biz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlattık diyebilirim" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet