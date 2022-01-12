Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki mahallelerde görev yapan muhtarlar istişare toplantısında bir araya geldi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğindeki toplantı muhtarlar, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile buluştu.

Muhtarların sorun ve önerilerinin ele alındığı toplantıda, salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür edildi.