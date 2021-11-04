Tuzla'da motosiklette 'bacak bacak üstüne yolculuk' kamerada - Haberler
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Tuzla'da motosiklette 'bacak bacak üstüne yolculuk' kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tuzla'da motosiklette 'bacak bacak üstüne yolculuk' kamerada

Tuzla'da yolculuk eden bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, ardında bacak bacak üstüne atarak yolculuk etti.

Tuzla'da yolculuk eden bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, ardında bacak bacak üstüne atarak yolculuk etti. Motokuryenin rahat tavırları trafikteki diğer sürücülere pes dedirtti. O anlar kameraya yansıdı.

Tuzla'da yolda seyir halinde olan motosikletli kurye, rahat sürüş şekliyle adeta pes dedirtti. Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi. Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Motokuryenin bacak bacak üstüne atarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla'da motosiklette 'bacak bacak üstüne yolculuk' kamerada

Tuzla'da motosiklette 'bacak bacak üstüne yolculuk' kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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