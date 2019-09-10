Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildiBALIKESİR - Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.
Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
BALIKESİR - Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Demiran Demirer Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Hacı Sami-Hasibe Kocan Camii'nde öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Cenaze namazına 14 yaşında hayatını kaybeden Demirhan Demirer'in babası Cüneyt Demirer, Seden Filiz Güleç, sevenleri, yakınları katıldı.