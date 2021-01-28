Tuzla'da marketlere fiyat denetimi yapıldı
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Tuzla'da marketlere fiyat denetimi yapıldı

28.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:47
Tuzla'da marketlere fiyat denetimi yapıldı

Tuzla'da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim yapıldı.

Tuzla'da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim yapıldı. Ayrıca semt pazarlarında fiyat etiketi denetimi de gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Tuzla'da bulunan market ve süpermarketler, temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla denetlendi. Fiyat denetiminin yanı sıra market ve süpermarketlerde tarihi geçmiş ürünlerin satışının engellenmesi için de denetimler yapıldı. Denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünlere hassasiyet ile yaklaşıldı. Denetimlerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Bahadır Benli," Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Etiketlerine bakıyoruz. Üretim yeri ve tarihi bilgilerine bakıyoruz. Evraklar ve fiyat denetimi özellikle yapıyoruz. Başkanımız Şadi Yazıcı'nın bu konuda bize kesin talimatı var. Rutin olarak denetimlerimizi yapıyoruz. Normal fiyatından daha pahalıya sayılan bir ürün gördüğümüz zaman tespit tutuyoruz. Arada fahiş fark var ise bakanlığa gönderiyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin de tespitini yapıp imha ediyoruz. Vatandaşlarımız ürünleri alırken kesinlikle son kullanma tarihlerine baksınlar" dedi. 

SEMT PAZARLARINDA FİYAT ETİKETİ DENETİMİ

Tuzla ilçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında da fiyat etiketi denetimi yapılıyor. Üzerinde fiyat etiketi olmayan ürünlerin satışına izin verilmiyor. Bu sayede fiyat dalgalanmasının da önüne geçiliyor. Denetimleri gerçekleştiren Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ali İhsan Kaya," Etiketsiz satış yaptığı için bu yasaktır. Cezai muayedesi vardır tarafımızca. Bu denetimler bizim sürekli rutin olarak yaptığımız denetimlerimizdir. Tezgahın açılma işlemi sabah erken saatte olduğu için esnaf arkadaşlarımız yetiştiremiyor. İlerleyen saatlere doğru koyuyorlar. Biz de denetimlerimiz ile bunun önüne geçerek kontrol altında tutuyoruz. Vatandaşlarımız almış olduğu ürünün fiyatını bilmeden almaması lazım. Fiyatı yazar, vatandaşımızın tercihidir istediğini almak. Ama fiyat etiketleri muhakkak olmak zorundadır" dedi.


Tuzla'da marketlere fiyat denetimi yapıldı
Tuzla'da marketlere fiyat denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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