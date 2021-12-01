Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

TUZLA'da dün öğle saatlerinde, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne lodos ve sağanak yağış nedeniyle batarak alabora olmuştu.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da dün öğle saatlerinde, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne lodos ve sağanak yağış nedeniyle batarak alabora olmuştu. Bugün tekne sahipleri kendi imkanlarıyla batan teknelerini kıyıya çıkarmak için seferber oldu.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Tuzla Mercan Sahili'nde bulunan 15 tekne batarak alabora olmuştu. Bugün sahile gelen tekne sahipleri, batan tekneleri denizden çıkarmak için seferber oldu. Tekne sahipleri, dalgıç kıyafetleri giyerek denizde teknelerini aradı. Suyun içinde buldukları teknelerini, bir araca bağlayarak kıyıya çıkardılar.

"ARKADAŞLARIMIZ İÇİN DENİZE GİRDİK"

Dalgıç kıyafeti giyerek arkadaşlarının batan teknelerini bulmasına yardımcı olan Engin Gürsoy, "Bugün arkadaşlarımız için denize girdik. Hem denizin kokusunu aldık hem de iyilik yaptık. Kendim serbest dalış yapıyorum. Bu çıkardığımız dördüncü tekne. Dün herhalde 17, 18 tekne parçalandı. Birçoğu karşıda. Bizim teknemizde karada. Bir bot var. Onu da çıkarıp bırakacağım. Yoruldum zaten" dedi.

"NEREDE BULURSAK KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aracıyla teknelerin kıyıya çıkarılmasına yardımcı olan Kadir Fidan ise "Arkadaşların hepsi burada. Bizde yardım etmeye geldik. Bende aracımla yardım ediyorum. Benim de teknem var. Burada değil, marinada. Bizim bir tehlikemiz olmadı. Dün ve ondan önceki gün 15 tekne battığını söylüyorlar. Dalgıç arkadaşta yardımcı oluyor. Nerde bulabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. Bazılarının motoru parçalanmış. Kırıklar var. Taşa vurunca parçalanmış" diye konuştu.


Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

 İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title