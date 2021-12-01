Tuzla'da lodos nedeniyle alabora olan tekneler kıyıya çıkartıldı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da dün öğle saatlerinde, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne lodos ve sağanak yağış nedeniyle batarak alabora olmuştu. Bugün tekne sahipleri kendi imkanlarıyla batan teknelerini kıyıya çıkarmak için seferber oldu.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Tuzla Mercan Sahili'nde bulunan 15 tekne batarak alabora olmuştu. Bugün sahile gelen tekne sahipleri, batan tekneleri denizden çıkarmak için seferber oldu. Tekne sahipleri, dalgıç kıyafetleri giyerek denizde teknelerini aradı. Suyun içinde buldukları teknelerini, bir araca bağlayarak kıyıya çıkardılar.

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