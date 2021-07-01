Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
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Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da aracının lastiği patlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Tuzla'da aracının lastiği patlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EAS 433 plakalı araç sürücüsü yolda seyir halinde olduğu esnada araç lastiğinin patlaması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, araçtaki şahısların bakır kablo çaldıkları, çaldıkları kablolarla kaçarken kaza yaptıkları, araçtan da 3 adet sahte plaka çıktığı iddia edildi. - İSTANBUL

Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı
Tuzla'da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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