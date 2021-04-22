Tuzla'da larva ile mücadele erken başladı
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Tuzla'da larva ile mücadele erken başladı

Tuzla'da larva ile mücadele erken başladı
İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Tuzla'da sivrisinek ve karasinek olmadan yaz ayı yaşanmasını isteyen Tuzla Belediyesi, larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini sürdürüyor.

Tuzla'da sivrisinek ve karasinek olmadan yaz ayı yaşanmasını isteyen Tuzla Belediyesi, larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin tüm mahallerinde larva oluşabilecek noktalar tespit edilerek ilaçlama çalışması yapıldı.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için Tuzla Belediyesi ekipleri, larva oluşabilecek noktaları tespit ederek ilaçlama çalışmalarına başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın özellikle yaz aylarında olası sinek oluşumuna karşı erken tedbir alınması noktasında vermiş olduğu talimat çerçevesinde harekete geçen belediye personelleri, özellikle karasinek ve haşere olmadan güzel bir yaz ayı geçirmeleri için tespit edilen noktalarda periyotlar halinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl erken başlanan ilaçlama çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada süreceği belirten Tuzla Belediyesi personeli, vatandaşların da evlerinde su birikintisi oluşturabilecek tüm materyaller sivrisineklere yuva olmaması için uzaklaştırılması gerektiğini tavsiye ederek uyarılarda bulundu. "Sivrisinekler suya yumurtalarını bırakırlar. Burada ergin hale gelip uçarlar. Bu yüzden bahçemizde evimizde ve evimizin etrafında, su olsun ya da olmasın su birikmesine müsait tüm materyalin uzaklaştırılması gerekmektedir" dedi.

"Sivri sinek ile mücadelenin tek ayağı larva mücadelesidir"

İlaçlamalar hakkında bilgiler veren Tuzla Belediyesi çalışanı, "Sivrisineklerin yaşam döngüsü 4 evreden oluşur. Yumurta, larva, pupa ve ergin. Bunlardan sadece ergin devresi karada geçer. Onun dışındaki üç evresi suda geçer. Dolayısıyla sivrisinekler ile mücadelenin, ilk ve en önemli ayağı ve belki de tek ayağı larva mücadelesi dediğimiz sucul ortamda yapılan mücadeledir. Öncelikli olarak sucul ortamların, bertarafı, ıslah edilmesi, mümkün olmuyorsa da bazı ilaçlar ile muamele edilmesi gerekmektedir. Sucul ortam dediğimiz zaman dere, göl ve akarsu anlaşılmamalıdır" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da larva ile mücadele erken başladı
Tuzla'da larva ile mücadele erken başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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