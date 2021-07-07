Tuzla'da kurbanlık satış ve kesim noktalarına denetim yapıldı
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Tuzla'da kurbanlık satış ve kesim noktalarına denetim yapıldı

Tuzla'da kurbanlık satış ve kesim noktalarına denetim yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da 45 farklı noktada bulunan kurbanlık satış ve kesim noktaları, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Tuzla Belediyesi Veteriner Ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi ve Tuzla Müftülüğü görevlisinden oluşan komisyon tarafından sıkı denetim altında tutuluyor.

Tuzla'da 45 farklı noktada bulunan kurbanlık satış ve kesim noktaları, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Tuzla Belediyesi Veteriner Ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi ve Tuzla Müftülüğü görevlisinden oluşan komisyon tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Denetleme ekibi tarafından satışı yapılan kurbanlıkların, kalıcı ön kesici dişlerin (kapak atma) çıkıp çıkmadığını, temizlik koşulları gibi konularda satışa uygun olup olmadığı denetleniyor.

İstanbul'da 5 Temmuz itibarıyla kurbanlık sevkiyatına izin verilmesiyle birlikte Kurban Bayramı hazırlıkları da resmen başlamış oldu. Anadolu'nun çeşitli noktalarından getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, İstanbul'un birçok noktasında bulunan denetim noktalarından geçtikten sonra kurban satış noktalarına dağıtılıyor. Tuzla'da da kurban satış noktalarına dağıtımı yapılan kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

"KOMİSYON OLARAK DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Denetimlere katılan Tuzla Belediyesi personeli Filiz Aksu," Komisyon olarak geldiğimiz ikinci denetimimiz. Komisyonun içerisinde Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tuzla Belediyesi Veteriner ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tuzla Müftülüğü'nden görevliler yer almaktadır. Buraların, satış ve kesim alanı olup olamayacağı, kurbanlığın kapak atıp atmadığı, çevre hijyenine, çevreye herhangi bir atık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde onay izni vermiyoruz" dedi.

Kurbanlıklarının tamamını sattığını belirten Süleyman Çelik," Biz satışlarımızı bitirdik. İnşallah bitirmeyenler de satışlarını bitirirler. İyiydi. Kendi insanlarımız gelip alıyorlar. Tuzla Belediyesi, kurbanlıkların pasaportlarına, evraklarına, aşılarına hepsine baktılar. Güzel bir uygulama" dedi.


Tuzla'da kurbanlık satış ve kesim noktalarına denetim yapıldı
Tuzla'da kurbanlık satış ve kesim noktalarına denetim yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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