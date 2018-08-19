Kurban Satış Alanında Çıkan Kavgaya Polis Biber Gazı ile Müdahale Etti

Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY SIRASINDA HAVAYA ATEŞ AÇAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.