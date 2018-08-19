Kurban Satış Alanında Çıkan Kavgaya Polis Biber Gazı ile Müdahale Etti
İstanbul Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki kurban kesimini yapacak kişiler konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası olay yerine gelen polis, kavga eden taraflara biber gazıyla müdahale etti.
Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
OLAY SIRASINDA HAVAYA ATEŞ AÇAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.