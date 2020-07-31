TUZLA'DA KURBAN PAZARINDA BIÇAKLI KAVGA
TUZLA'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
31.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:29
TUZLA'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA