Tuzla'da korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi kadınlara iş imkânı

Tuzla'da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek çalışıp, üretip, kendi ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bizim amacımız Gönül Elleri Çarşısı çatısı altındaki hanımefendilerin kendi beceri, istekleri ve eğilimlerine göre farklı alanlarda bu tür çalışmalar yapıp, onların ekonomilerine katma değer sağlayacak şekilde çalışmalarını sağlamaktır" dedi.

Tuzla'da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek, çalışıp üretip, kendi ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyor. Gönül Elleri Çarşısı, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi insanların evde ürettikleri ürünlerin satın alınması, yine ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından hediye paketler haline getirilmesi ve bu hediyelerin büyük mağaza zincirlerinde satışlarına imkan sağlayarak, elde edilen karın yine ihtiyaç sahibi ailelere verilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Gönül Elleri Çarşısı pandemi şartlarına uygun hazırladığı İyilik Atölyesi'nde 20 ihtiyaç sahibi kadına daha iş imkanı sağlayarak üretimin başlangıcını verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, ilk iş gününü yaşayan kadınlara sürpriz ziyarette bulundu.

"Çok kıymetli bir çalışmaya ortaklık yapıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı herkes için çok kıymetli bir ortaklık yaptıklarını belirterek, "Gönül Ellerinin 2009 yılından itibaren, ilk açılış gününden itibaren tek bir amacımız vardı. İhtiyaç sahibiyle ihtiyaç fazlasını buluşturmaktı. Bugünkü proje de aslında yine çok güzel bir hareket olan iyilik hareketinin yapmış olduğu bir çalışma. Gönül Ellerinin kendi bünyesinde ve çatısı altında çalışmalar yaparken, ihtiyaç sahipleriyle ihtiyaç duyabilecek olan, evine katkı sağlamak isteyen, iyilik yapıp gerçekten mutlu olmak isteyen herkes için çok kıymetli bir çalışmaya ortaklık yapıyoruz. Öncelikle ben iyilik hareketine teşekkür ediyorum. ve burada da bu hareketin Tuzla Gönül Elleriyle iş birliği konusunda eşimle beraber çalışan Gönül Ellerindeki tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Burada çalışmalarda bulunan hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten bu iyilik hareketiyle hem destek verirken, aynı zamanda kendi evlerine ekonomi katma değer oluşturdular, kendilerini mutlu hissettiler, üretmenin keyfini yaşadılar. Bizim amacımız da zaten Gönül Elleri çatısı altındaki hanımefendilerin kendi becerilerine, isteklerine eğilimlerine göre farklı kategorilerde bu tür çalışmalar yapıp onların ekonomik katma değer sağlayacak bir şekilde evlerine kendilerine katkı sağlayacak bir şekilde çalışma sağlamaktı. Başardığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda 60, 70 hanımefendi var ama bunu daha da arttırarak, işleri de arttırarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Lütfen buraya gelin ve üretmenin keyfini yaşayın"

Gönül Elleri Çarşısı'nın 12 yaşında olduğunu belirten Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise, "Biz sadece hazır veren bir kurum olmak istemiyoruz. Üretmek isteyen kadınları da buraya davet ederek üretim alanımızı genişleterek kadınlara üretmenin keyfini yaşatmak istiyoruz. Biraz bizden, biraz sizden gayret ile geçim sıkıntısı çeken tüm ailelere uzanmak ve birlikte canlılık kazanmak, birlikte hayat bulmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yüzden geçim sıkıntısı çeken Tuzlalı kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen buraya gelin ve üretmenin keyfini yaşayın. Ev ekonomisine katkı sağlamanın keyfini yaşayın diyorum" diye konuştu.

Çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Ok, "Bize bu olanağı sunan Şadi beye, ve eşi Fatma hanıma teşekkür etmek istiyoruz. Pandemide hepimiz ailece sıkıntılı durumdayız. Ben aile bütçesine katkı olsun diye buraya geliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı