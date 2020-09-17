Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve...
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
17.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:47
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Kaynak: AA