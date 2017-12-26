Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal maddenin türü belli oldu

Metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi



İSTANBUL - Tuzla'da birçok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kimyasal maddeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.