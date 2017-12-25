Tuzla'da Koku Paniği

TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.



Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.



- İstanbul