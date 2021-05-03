Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi
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Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bağışçılar ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle, Ramazan ayı içerisinde toplanan 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde market çeki, giyim çeki ve gıda kolisi, Gönül Elleri Çarşısı bünyesinde oluşturulan 14 komisyon tarafından belirlenen ve sürekli takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Yıl boyunca alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yaptığı yardım çalışmalarını Ramazan ayında da artırarak sürdürüyor. Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonu tarafından tüm yıl boyunca ihtiyaçları giderilen ailelere toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası market çeki, giyim çeki ve temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıtımı aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da çalışmalarına bizzat destek verdiği Gönül Elleri Çarşısı, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacak.

Kadın Kent Gönüllüleri Tuzla'nın her köşesinde

Tuzla'nın tüm sokaklarında her bir kapıya uğrayıp ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını sürdüren Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüleri korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma sürecinde çocukların da yanında. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da Gönül Elleri Çarşısı görevlileri tarafından oyuncaklar ve resim defteri hediye ediliyor.

"Üç bin çocuğa kıyafet ve bayramlık yardımı yapıyoruz"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu, "Her yıl Ramazan ayında yardım organizasyonumuzu yapıyoruz. Ramazan boyunca, Gönül Elleri Çarşısı'na yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen tüm ailelerimize kişi sayısına göre gıda yardımı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı ailelerimizin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için hassasiyet içinde kesintisiz sürdürüyoruz. Yine her Ramazan ayı içerisinde gelenekselleştirdiğimiz bir diğer çalışma da yaklaşık 3 bine çocuğumuza kıyafet ve bayramlık yardımı yapılmasıdır. Kadın Kent Gönüllülerimizin hassas çalışması ile engelli, yetim çocuklarımızın da olduğu miniklerimizin sevincine ortak okuyoruz. Bu vesile ile çocuklarımız kendilerine hediye edilen çeklerle gönüllerince gidip alışveriş yapabiliyor. Onların mutluluğunu görmek ve bayram sevinçlerini yaşamak bizim için de çok heyecan verici oluyor. Biz Gönül Elleri Çarşısı çatısı altında kocaman bir aile olduk. Öyle ki artık, gün içerisinde bir ihtiyaç sahibinin bir sorunu aklımıza geliyor ve hemen telefona sarılıp o konuda bilgi almaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar ve emekle gittikçe genişleyen bir aile olduk. Bu da dediğim gibi sadece gönül ile yapılacak bir şey. Heyecanla yapılacak bir şey" dedi.

Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi
Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi
Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi
Tuzla'da kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 500 bin liralık yardım paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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