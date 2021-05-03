Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
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Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıyor.

Tuzla Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonu tarafından yıl boyunca ihtiyaçları giderilen ailelere, market çeki, giyim çeki ve temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıtımı sürüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da çalışmalarına destek verdiği Gönül Elleri Çarşısı, tam kapanma sürecinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacak.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da Gönül Elleri Çarşısı görevlileri tarafından oyuncak ve resim defteri hediye ediliyor.

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
Tuzla'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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