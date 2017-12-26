Tuzla'da Kimyasal Kimyasal Atığın Olduğu Alana Giden Yol Kapatıldı

Tuzla'da çok sayıda vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atıklarının atıldığı alanın yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı.



Tuzla'da genizleri yakan ve aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atıklarının atıldığı alanın yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından araçlara kapatıldı. Kaçak deşarj edilen kimyasal atıklardan dolayı kötü kokuların yayıldığı kanal bölgesine gelen İBB ekipleri, bölgeye demir bariyerler döşeyerek araç girişini engelledi. - İSTANBUL