Tuzla'da Kimyasal Atıktan Yayılan Koku

Tuzla'da kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin, 4 vidanjörden örnek alınarak inceleme başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için başlatılan çalışma kapsamında, polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.



Tespitler doğrultusunda bazı vidanjörleri durduran polis ekipleri, bu araçlardan şüphelendikleri 4'ünü Orhanlı Polis Merkezi otoparkına çektirdi.



Burada şüphelenilen vidanjörlerdeki atık kalıntılarından örnekler alan uzmanlar, numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.



Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.