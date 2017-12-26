Tuzla'da Kimyasal Atıktan Yayılan Koku

Tuzla'daki kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yaptığı öne sürülen vidanjörün bulunması için çalışma başlatıldı.



Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaçak drenaj yaptığı öne sürülen vidanjörün bulunması için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Kaçak olarak atık su hattına kimyasal madde döktüğü öne sürülen vidanjörün tespiti için çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleniyor.