Tuzla'da Kimyasal Atıktan Yayılan Koku

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.