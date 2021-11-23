Son dakika haberi! Tuzla'da kentsel dönüşüm çalışmaları

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, kentsel dönüşüm kapsamında 7 bloktan oluşan 63 dairenin yıkımına başlandı.

İstasyon Caddesi'ndeki yıkımda gazetecilere açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede deprem gerçeğini unutmadan dönüşüme devam ettiklerini kaydetti.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bugün Orbet Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızla birbirimizi kırmadan bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Burada 63 daire var. Tuzla'da 38 siteyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi kooperatif usulü oldu. Dar gelirli vatandaşların kıt kanaat geçinip elde ettiği daireler bunlar. Bireysel olarak da bazı binaların yıkımını, dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Dönüşümde Tuzla lider durumundadır. Yapı stokunu artırarak Tuzla'yı depreme hazır hale getireceğiz."

Açıklamanın ardından Yazıcı, iş makinası kullanarak yıkımı başlattı.