Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı

TUZLA'da, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran mahalle sakinleri ile gençler arasında kavga çıktı.

Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı
07.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:28

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA-  TUZLA'da, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran mahalle sakinleri ile gençler arasında kavga çıktı. Olayda iki mahalle sakini bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, mahallede yaşanan kavga sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. Sokakta kendi aralarında tartışan 2'si kardeş 3 genç, küfürlü konuşarak gürültü yapınca balkonda oturan mahalle sakinleri tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen gençler, mahalle sakinlerinin aşağı inmelerini istedi. Sokağa çıkan mahalle sakinleri ile gençler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada iki mahalle sakini bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Davut B., ile hafif yaralanan bir başka kişi ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Özkan S., Serkan S. ve Samet E. adlı gençleri gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ayrıca sosyal mesafe kurallarını çiğneyen 3 kişiye 900'er lira cezai işlem uyguladı. Çıkan kavga sonrası yaşananlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"MAHALLEMİZDE HUZUR YOK ŞU AN"Mahalle sakini, Sedat Kılıç, "Mahallemizde huzur yok şu an. Gerçekten şimdiki gençlerimiz uyuşturucu, alkol kullanıyor. Mahallemizde rahat rahat oturamıyoruz. Parkımız gençlerle dolu. Gidip de bir aile çay içip muhabbet edemiyor burada. Polis ekiplerimize, muhtarımıza söylüyoruz. Onlar Allah'ın izniyle müdahale edecekler ama gençlerimizi zehirliyorlar. Olmayan şeyler yaşandı dün. Ufak tefek şeyler büyüdü. Arkadaşlarımızın iki tanesi yaralandı. Birinin durumu iyi diğeri de ikinci ameliyatını olacak. Allah şifasını versin inşallah" dedi.

"BİZ BÖYLE İNSANLARI SOKAĞIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Kılıç aynı mahallede oturdukları gençler için de, "Mahallemizde huzur istiyoruz. Artık arkadaşımız, komşuluk hakkımız var ama bu şekilde olmasın. Küfürlü şekilde başladı olay. Kendi aralarında küfürlü konuşuyorlardı. Ondan sonra olay büyüdü gitti. İstemiyoruz böyle insanları. Ailemizle oturuyorduk. Bağırıp tehdit ettiler. 'Erkekseniz aşağıya inin.' Şöyledir böyledir tehditler savurdular. Yarım saat içinde kaybolup kaçtılar, yakalandılar. Ama iki arkadaş serbest bırakılmış. Bıçaklayan arkadaşı tutmuşlar. Biz böyle insanları sokağımızda istemiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı Haber
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Tuzla'da kavga eden gençleri uyaran 2 mahalle sakini bıçaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:23:16. #1.14#
title