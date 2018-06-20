Tuzla'da Katı Atık Merkezinde Yangın! Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
ESKİ ATIK KABLOLARIN ALEV ALMASIYLA YANGIN BAŞLADI
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde, saat 19.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eski atık kabloların alev almasıyla kısa süreli panik yaşandı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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