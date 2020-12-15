Tuzla'da karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
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Tuzla'da karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

15.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:21
Tuzla'da karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Tuzla'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Ceyhun Ç. tartıştığı eşi Seher Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli Ceyhun Ç.-, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, tutuklanması talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüpheli Ceyhun Ç., ifade işlemlerinin ardından suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesi olması gibi gerekçelerle "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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