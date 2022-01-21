Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler - Haberler
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Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Genel

Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler İstanbullu kar sevincini böyle yaşadı Tuzla'da artan kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

İstanbullu kar sevincini böyle yaşadı

İSTANBUL - Tuzla'da artan kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

Tuzla, Medya, kar, Genel, Yerel, Haber

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