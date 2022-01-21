Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler
Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler İstanbullu kar sevincini böyle yaşadı Tuzla'da artan kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler
İstanbullu kar sevincini böyle yaşadı
İSTANBUL - Tuzla'da artan kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuzla'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.