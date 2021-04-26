Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
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Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü

Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Tuzla'da 19 Nisan'da karaya oturan "Hoegh Pusan" adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yüzdürüldü.

Tuzla'da 19 Nisan'da karaya oturan "Hoegh Pusan" adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Tuzla'da karaya oturan Singapur bandıralı 180 metre uzunluğunda, 44 bin 219 groston ağırlığındaki "Hoegh Pusan" adlı gemide yapılan inceleme tamamlandı.

Balıkadamların, karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şark, gemi kurtaran, Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörleri ile KIYEM-3 botunun iştirak ettiği çalışmalar sonucunda gemi yüzdürülerek karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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