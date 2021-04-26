Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
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Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü

Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHA TUZLA'da karaya oturan gemi yüzdürüldü.

İSTANBUL DHA  TUZLA'da karaya oturan gemi yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.04.2021'de Tuzla'da karaya oturan Hoegh Pusan isimli gemi, ekiplerimizce yapılan incelemenin ve balıkadamlarımızın karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Şark, Gemi Kurtaran, Kurtarma 7-8 römorkörleri ile Kıyem 3 botumuzun iştirak ettiği çalışmalar sonucu saat 18.00'de yüzdürüldü" denildi.


Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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