Tuzla'da kar temizleme çalışmaları

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede açılmayan ara arterlerinin kalmadığını belirtti.

Kar küreme araçları ve tuzlama araçları, Tuzla'nın 17 mahallesindeki ara sokakları temizlerken, elle küreme ekipleri de kaldırımları temizleyerek buzlanmanın önüne geçiyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, sahada gece gündüz çalışan belediye personeline teşekkür ederek tatlı ikram etti.

İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan Yazıcı, Tuzla'nın en yüksek rakımlı mahallelerinden olan Tepeören ve Akfırat arasında olduklarını belirterek, tüm çalışmaları kontrol ettiklerinde açılmayan ara arterlerinin kalmadığını söyledi.

Çok ufak lokalize yerler var ise çağrı merkezleri ve sosyal medya hesaplarından vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini ifade eden Yazıcı, "Ana arter ve ara arterlerde hiçbir ayrım göstermeden, vatandaşımızın hayatını asla kesintiye uğratmadan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Ekiplerimiz E-5 ve TEM bölgelerindeki tıkanmalara karşı her an konaklanabilecek yerler ayarladılar. Kumanyalar hazırladık. Şu ana kadarki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah Tuzla'mız dahil olmak İstanbul'umuz bu sınavı güzel bir şekilde atlatacaktır diye düşünüyorum" dedi.