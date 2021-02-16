Tuzla'da kar nedeniyle kapanan bulvar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı
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Tuzla'da kar nedeniyle kapanan bulvar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı

16.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:06
Tuzla'da kar nedeniyle kapanan bulvar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı

Tuzla'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan bulvar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Tuzla'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan bulvar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Akfırat Mahallesi Yıldız Bulvarı'nda çok sayıda araç yolda kaldı.

Tuzla Belediyesi ekiplerinin kar küreme araçlarıyla yaptığı temizliğin ardından vatandaşlar yollarına devam edebildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kar temizleme ekibinde görev alanlara tatlı ikram eden Yazıcı, çalışanlara teşekkür etti.

Yazıcı, ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirterek, "Ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlere 2-3 kere giderek çalışmaları beni çok etkiledi. Allah razı olsun. Normalde kar yağışı biter, temizlik sonra başlar. Sürekli olmasına rağmen tekrar tekrar temizlemek ve tekrar tekrar yol açmak büyük bir özveri istiyor. Arkadaşlarım ile gurur duyuyorum." dedi.

Cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme araçları ile temizlik yapan ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde de tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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