TUZLA'DA KAPKAÇ KAMERADA... 49'UNCU KEZ YAKALANDI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da bankadan takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin ele başı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin son işlerinde 130 bin lira çaldıkları kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanan şüphelinin 17 yaşında olmasına rağmen daha önceden 48 kez polis tarafından yakalandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

KAPKAÇ ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Tuzla, İçmeler Mahallesinde bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu. Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÇALINTI OTOMOBİLE CAM FİLMİ TAKTIRIRKEN GÖZALTINA ALINDI

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Görüntü dökümü

-Şüphelilerin diğer kapkaç olaylarından görüntüler