Tuzla'da 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi
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Tuzla'da 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi

Tuzla'da 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

14 Haziran "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi işbirliği ile 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi.

14 Haziran "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi işbirliği ile 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi.

Tüm dünyada kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü' kapsamında Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Tuzla Şubesi işbirliği ile 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi. Tuzla Belediye binası ve Tuzla Kaymakamlığı binası arasında bulunan alana gelen Kızılay aracı vasıtasıyla kan bağışı yapan vatandaşlar, kan bağışı konusunda farkındalık mesajları verdiler. Tuzla Kaymakamı Ali Akça da, 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliğinde kan vererek farkındalık oluşturdu. Kızılay'ın kan bağış aracı, Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği kapsamında 15-16 Haziran tarihlerinde Tuzla sahilinde bulunacak.

"Kan vermenin önemini anlamamız gerekiyor"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Kan vermenin farkındalığını yaşamak sadece bir gün ile sınırlı değildir. Biz de ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kan bağışı konusunda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bugün de Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü olması vesile ile Tuzla Belediyemiz ve Tuzla Kızılayımız ile birlikte bir farkındalık çalışması yaptık. Bu farkındalık çalışmasına katılan ve kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

"Kan vermek en önemli sorumluluklarımızdan birtanesidir"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kan vermek, kendi kanımız ile hastalarımıza umut olmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bir ünite kan, 3 cana hayat veriyor. Bu bilinç ile bugün burada kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Tuzla Kaymakamımıza ve Kızılayımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 'Kan Ver Can Ver' kan bağış etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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