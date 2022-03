Tuzla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel toplu iş görüşmesi düzenlendi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel toplu iş görüşmesi düzenledi. Düzenlenen programa katılan 200 kadın, 15 farklı firmanın insan kaynakları ile bire bir görüşme gerçekleştirdi.

İş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, toplu iş görüşmeleri ile istihdam desteği sağlamaya devam ediyor. Kariyer ve İstihdam Fuarı'ndan esinlenerek belirli periyotlar halinde düzenlenen ve birçok farklı firmanın aynı anda iş görüşmesi gerçekleştirdiği programlara bir yenisi daha ekledi. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde 15 firmanın katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel toplu iş görüşmesi düzenlendi. Düzenlenen iş görüşmesine katılan 200 kadın, seçtikleri firmanın insan kaynakları ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Kadınlar Günü'nde işe yönlendirilen kadınlar, çifte mutluluk yaşadılar.

"Güçlü kadınlar her zaman çalışır"

İş görüşmesine katılan firma temsilcisi Derya Deniz," Kadınlar Günü'nü bir gün olmadığını düşünecek olursak, tüm yıl kadınlar günüdür. Evde çocuk bakan kadınların değeri, çalışan kadınların değeri, işçi kadınların değeri, emekçi kadınların değeri takdire şayandır. Biz de böyle bir organizasyon içinde bulunduğumuz için bize de böyle bir şans tanındığı için çok mutluyuz" dedi. İş görüşmesine gelen ve işe yönlendirilen bir kadın ise," Güçlü kadınlar her zaman çalışır. Güçlü olmaya çalışıyoruz. Kariyerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hem eşlik görevimiz, hem annelik görevimiz hem de kendi çabalarımızla bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Tuzla Belediyesi'nin istihdama desteği gerçekten çok güzel. Ben her zaman takip ediyorum. Tuzla Belediyesi'nin her çalışmasından mutlu oluyorum" dedi. - İSTANBUL