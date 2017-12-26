- Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan gündüz görüntülendi



İSTANBUL - Tuzla'da birçok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.

Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonunda kokunu giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Bugünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaçak kimyasal lmadde dökülen alan gündüz gözüyle görüntülendi.