Tuzla'da kaçak deterjan imalathanesi baskın
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Tuzla'da kaçak deterjan imalathanesi baskın

İstanbul Tuzla'da bir depoya baskın yapan polis, kaçak üretildiği tespit edilen deterjan ve temizlik malzemelerine el koydu.

Tuzla'da kaçak deterjan imalathanesi baskın
05.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:09

İstanbul Tuzla'da bir depoya baskın yapan polis, kaçak üretildiği tespit edilen deterjan ve temizlik malzemelerine el koydu.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, geçtiğimiz gün Orhanlı Mahallesi Ayvazpınar Caddesi üzerinde kaçak deterjan imalathanesi olduğu yönünde ihbar üzerine baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak üretildiği tespit edilen 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz, sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.

Konu ile ilgili iş yerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. İşletme sahibi Serkan U. isimli şahsa "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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