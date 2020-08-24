Tuzla'da iyilik hasadı başladı
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Tuzla'da iyilik hasadı başladı

Tuzla'da İlk ve ortaokul öğrencilerinin, Benim Bostanım projesine katılarak kendi elleriyle ekip, çapalamasını, sulamasını yine kendi emekleriyle yaptıkları sebzelerin hasatı bereketli geçti.

Tuzla'da iyilik hasadı başladı
24.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:42

Tuzla'da İlk ve ortaokul öğrencilerinin, Benim Bostanım projesine katılarak kendi elleriyle ekip, çapalamasını, sulamasını yine kendi emekleriyle yaptıkları sebzelerin hasatı bereketli geçti. Benim Bostanım projesi ile tarım ile tanışan minik çiftçiler, bu proje ile toprağı işlemeyi öğrendi. Kendi yetiştirdikleri sebzeleri de ihtiyaç sahibi veya kimsesi olmayan 65 yaş üstü büyüklere kendi elleriyle teslim eden öğrenciler, güzel bir projeye imza attılar.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri, Benim Bostanım projesi ile hem ttoprağı ekip, biçmeyi hem de kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardımlaşmayı ve paylaşmayı bir kez daha tattılar.

Proje için " Doğa sevgisini ve toprağın bereketini sevgili öğrencilerimizin yaşayıp öğreneceği bir proje gerçekleştirdik" diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Bu proje Z kuşağını tabiat ve doğa ile buluştururken, toprağın bereketi ile iyilik duygusunun ve paylaşmanın mutluluğunu da birebir yaşamalarını sağladı.

Projeye katılan öğrencilerimiz kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri yine kendileri topladı ve bunları kendileri büyüklerimize dağıttı. Proje bu toprakların özü olan iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu Anadolu topraklarının bereketi ile nasıl özdeşleştiğini bir kez daha gösterdi. Projeye katılan öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Bizlerde her zaman kendileri ile böylesi güzel projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." diyerek proje hakkında fikirlerini paylaştı.

Tuzla Belediyesi, Mutluluk Merkezi içinde bulunan özel tarım alanlarında 65 yaş üstü büyüklerimiz ile Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi öğrencilerini, yeni sosyal sorumluluk projeleri ile bir araya getirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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