Tuzla'da "İyilik Hasadı" Tuzla'da, ilk ve ortaokul öğrencilerinin "Benim Bostanım" projesi kapsamında yetiştirdiği ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Tuzla'da, ilk ve ortaokul öğrencilerinin "Benim Bostanım" projesi kapsamında yetiştirdiği ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Benim Bostanım projesi ile tarım ile tanışan minik çiftçiler, bu proje ile toprağı işlemeyi öğrendi. Kendi yetiştirdikleri sebzeleri de ihtiyaç sahibi veya kimsesi olmayan 65 yaş üstü büyüklere kendi elleriyle teslim eden öğrenciler, güzel bir projeye imza attı.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri, Benim Bostanım projesi ile hem toprağı ekip, biçmeyi hem de kendi emekleriyle yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardımlaşmayı ve paylaşmayı bir kez daha tattı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu proje Z kuşağını tabiat ve doğa ile buluştururken, toprağın bereketi ile iyilik duygusunun ve paylaşmanın mutluluğunu da birebir yaşamalarını sağladı. Projeye katılan öğrencilerimiz kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri yine kendileri topladı ve bunları kendileri büyüklerimize dağıttı. Proje bu toprakların özü olan iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu Anadolu topraklarının bereketi ile nasıl özdeşleştiğini bir kez daha gösterdi. Projeye katılan öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Bizlerde her zaman kendileri ile böylesi güzel projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA