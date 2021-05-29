Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi.

Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçmeler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İstanbul'un fethi sırasında şehit düşenler için lokma dağıtıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte mehter takımının konseri yoğun ilgiyle karşılandı.

Kutlamaya katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul'un fethinin önemine değinerek, fethin gelecek nesillere hatırlatılarak nice yıllarının kutlanacağını söyledi.

Yazıcı, ecdadın İstanbul'un kurtuluşunda yedi düvele karşı savaş verdiğini belirterek, fethin birlik ve beraberliğe zemin oluşturmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla'da, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde mehter takımı konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:30:38. #1.16#

title