TUZLA'DA İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ... KURALLARA UYANLAR ÇOĞUNLUKTA
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Koronavirüs, İstanbul, Tuzla, Polis, Güncel

TUZLA'DA İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ... KURALLARA UYANLAR ÇOĞUNLUKTA

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehre araç giriş çıkışının kapatılmasının ardından polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

07.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:02
TUZLA'DA İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ... KURALLARA UYANLAR ÇOĞUNLUKTA

KORONAVİRÜS  tedbirleri kapsamında 31 şehre araç giriş çıkışının kapatılmasının ardından polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. İstanbul'daki denetim noktalarından biri de Tuzla. Şehre giriş ve çıkış yapmak isteyen araçlar tek tek denetleniyor. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğunun uyarıları dikkate aldığı görülüyor. Sabah saatlerinde Tuzla'daki denetim noktasına gelen sürücü ve yolcuların seyahat izin, ikametgah veya çalışma belgeleri olduğu görüldü. İzin belgesi bulunan vatandaşların geçişlerine izin verildi.

İstanbul'dan Darıca'ya giden ve personel taşıyan servis şoförü Yusuf Sabuncu, "Servis olarak saat 7'den beri yoldayız. Tedbir ama bunun daha kolay yolu yok mu? Özel arabalar tek tek gidiyor. Özel arabaları kaldırın. Biz mecbur kalmışız da gidiyoruz. Darıca'ya gidiyorum. Özel arabaları kaldırın, biz mecburuz" diye konuştu.

Tuzla'da denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki kişi ise, "Biz şu an sağlık merkezine gidiyoruz. Orada randevumuz var. Bursa'dan geliyoruz biz. Ben 53 yaşındayım" şeklinde konuştu.

POLİSTEN MASKESİ OLMAYAN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA UYARIKoronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takmak artık zorunlu. Ancak yola çıkan özel araçlarda da pek çok sürücü ve yolcunun tedbir kapsamında maske taktığı görülüyor. Sabah saatlerinde Tuzla'da polis denetim noktasına gelen ve maske takmayan sürücü ve yolcular da ekipler tarafından uyarıldı. Polis ekipleri vatandaşlara 'sağlığınız için maske takın' uyarısında bulundu. İstanbul'da ikamet eden ve iş için Gebze'ye giden Berk Gürsel, polisin maske uyarısı için, "Tek başıma olduğum için takmamıştım ama uyarınızı dikkate alacağım. Sağ olun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------------------Denetim görüntüleri-Polis ekipleri ve sürücülerden görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Polis ekibinin maske uyarıları  -Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)  

 


Kaynak: DHA

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