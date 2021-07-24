TUZLA'DA İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
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TUZLA'DA İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

TUZLA'DA İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalınmasına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalınmasına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Daha öncede gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. Öte yandan iş yerine giren şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı.  

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde 20 Temmuz'da E.Ö.'nün  iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden M.F, R.S, H.B. ve H.E.  yakalanarak gözaltına alındı. 21 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S ve H.E hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. H.B ve M.F ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalışmaların devamında şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri aracın D.K. adına kayıtlı olduğu belirlendi. Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen D.K. ve F.K. dün yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli "İş yerinden hırsızlık" suçundan bugün adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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