Tuzla'da iş yeri yangınına itfaiye müdahale etti
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Tuzla'da iş yeri yangınına itfaiye müdahale etti

Tuzla'da sünger imalatı yapan bir iş yerinin üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

25.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:06
Tuzla'da iş yeri yangınına itfaiye müdahale etti

'da sünger imalatı yapan bir iş yerinin üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mescit Mahallesi Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger imalatı yapan üç katlı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Tuzla'da iş yeri yangınına itfaiye müdahale etti
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