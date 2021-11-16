Tuzla'da iş yeri yangını

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 18: 52 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla, Tuzla Sahil, Pendik, Kartal, Kurtköy ve Sultanbeyli itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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