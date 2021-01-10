Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı

10.01.2021 06:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 06:23
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı

TUZLA'da bir kişi askeri personel olan kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkıştı.

TUZLA'da bir kişi askeri personel olan kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta bir otomobilin içinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, askeri personel olan kuzeni ile birlikte bir arkadaşlarını ziyarete gitti. Üç arkadaş oturdukları sırada ismi öğrenilemeyen kişi, bunaldığını ve biraz arabada oturmak istediğini söyleyerek kuzenine ait otomobilin anahtarını alıp dışarı çıktı. Bir müddet otomobilin içinde oturduktan sonra torpido gözünde bulunan kuzeninin beylik tabancasını alarak başına dayadı ve tetiği çekti. Silah sesi ile dışarı fırlayan arkadaşları talihsiz adamı otomobilin kapısından dışarı sarkmış ve kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından vurulmuş ve ağır yaralı olan kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve otomobilin içinde incelemelerde bulundu. Yerde bulunan bir adet boş mermi kovanı incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Görgü tanığı Fikret Birdal yaşananlarla ilgili olarak; "Ses duydum ondan sonra camdan baktım. Aradan üç dakika geçti, ambulans geldi. Ambulansa alıp götürdüler." şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Okur
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Ryan Babel Erol Bulut Arda Turan İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Jandarma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla'da intihara kalkışan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 06:23:07. #1.15#
title