Tuzla'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor Tuzla Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek ve larva mücadelesi için çalışmalarına hız vererek ilçenin 17 mahallesinde periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek ve larva mücadelesi için çalışmalarına hız vererek ilçenin 17 mahallesinde periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç aşamalı devam eden mücadele çevre dostu, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle yürütürken, vatandaşların talepleri üzerine açık ve kapalı alanlarda haşere mücadelesi de sürdürülüyor.

Konuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"İlaçlama ve benzeri mücadele aralıksız sürdürülürken, hem mücadelenin başarıya ulaşması, hem de kendi sağlığımız için kişisel tedbirleri alalım. Sinek ve benzeri zararlılar ile mücadele sağlık açısından çok önemli. Pandemi süreci normalleşmeye dönerken lütfen bizler tüm tedbirlerimizi almaya aynı ciddiyetle devam edelim."

Kaynak: AA