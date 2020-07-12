Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga

Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga Tuzla da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

12.07.2020 04:20 | Son Güncelleme: 12.07.2020 04:25

Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga

İSTANBUL - Tuzla da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taş ve sopaların yer aldığı kavga kısa sürede yerini pompalı tüfeğe bıraktı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırgan otomobile kurşun yağdırdı

Gece saatlerinde yürekleri ağza getiren olay Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi, Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup sokakta araçlarla karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönerken taş ve sopalar bir süre sonra yerini pompalı tüfeğe bıraktı. Gruplardan birisi pompalı tüfekle diğer grubun otomobiline kurşun yağdırdı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken aracın camları kırıldı. Öfkeli ve silahlı iki grup da olay yerinden kaçarken binalardaki vatandaşlar büyük panik yaşayarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle olay yerinin bulunduğu noktayı koruma altına alırken hiç bir sivil vatandaşın girişine izin verilmedi. Gruplardan birisi olay yerinden kaçtığı otomobille yakalanırken bir diğer grubu arama çalışmaları devam ediyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise güvenlik şeridinin içinde yer alan her delili büyük bir titizlikle incelerken bir görgü tanığı yaşananları balkondan karşı komşusuna anlattı.

Polis ekipleri basını bölgeden uzaklaştırmak istedi

Olayın meydana geldiği noktaya ulaşan basın mensupları güvenlik şeridinin dışında haber için çekim yaparken bazı polislerin çekim yapılmasını istemediği görüldü. Ekiplerin içerisinde bulunan rütbeli bir polis ise gazetecilere 'Çekim yapmayın' dedikten sonra olay yerindeki delillerin karartılmaması için çekilen güvenlik şeridinin daha ileri bir noktaya çekilmesini ve basın mensuplarının o noktadan görevlerini yapmalarını istemesi dikkat çekti.

Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 3. Sayfa
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit...
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Fatih Terim Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Silah Antalya Tunceli
Şu an buradasınız: Tuzla da iki grup arasında sopalı, silahlı kavga - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 04:26:07. #1.15#
title