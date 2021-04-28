Tuzla'da, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar için ücretsiz berber hizmeti

Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar için ücretsiz berber hizmeti başladı.

Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar için ücretsiz berber hizmeti başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla Şelale Eğitim Parkı'nda açılan berber salonunda ücretsiz ilk tıraşlar yapıldı.

Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ve dezavantajlı kişilerin berbere ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca berber dükkanında koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, tek kullanımlık önlükler ile her tıraştan sonra dezenfekte edilen malzemeler kullanılacak.

İlk tıraşını olan vatandaşlara da Tuzla Belediye Başkan Şadi Yazıcı sürpriz yaparak ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şadi Yazıcı, koronavirüs salgını döneminde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik bu hizmeti başlattıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber burada güzel bir merkez oluşturduk. Bu hizmete de devam edeceğiz. Pandemi dönemini de hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Öncelikle Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı aşılarımızı olarak mutlaka, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek bu savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz