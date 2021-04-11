Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz
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Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz

TUZLA'da 155'i arayarak ihbarda bulunan mahalle sakinleri olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

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TUZLA'da 155'i arayarak ihbarda bulunan mahalle sakinleri olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Vatandaşlar, polisleri alkışlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Tuzla Postane Mahallesi'nde vatandaşlar, bugün öğle saatlerinde 155'i arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Mahalleli, ekipleri alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünü kutladı. Ekipler, üzerinde "Tüm Polis Teşkilatımızın Polis Haftası Kutlu Olsun" yazan pastayı kesti. Ayrıca ihbar için sokağa gelen ekiplere mahalleli tarafında Türk Bayrağı ve çiçek hediye edildi.


- İstanbul
Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz
Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz
Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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