Tuzla'da, 2 bin kişilik sıcak yemek her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
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Tuzla'da, 2 bin kişilik sıcak yemek her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da, 2 bin kişilik sıcak yemek her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Tuzla Belediyesi'nin aşevinde her gün pişirilen 2 bin kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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Tuzla Belediyesi'nin aşevinde her gün pişirilen 2 bin kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan çalışmalar kapsamında aşevi hizmeti veriliyor.

Belediyenin aşevinde her sabah 05.00'te başlayan mesai, 3 çeşit yemeğin pişirilmesi ile tamamlanıyor. Uzman aşçılar tarafından belirlenen günlük menüye göre modern ve hijyenik mutfakta pişirilen yemekler, ihtiyaç sahipleri için sefer tasına konuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşlar için ise yemekler tek kullanım kaplarla servise hazır hale getiriliyor.

Ekipler tarafından alınan tedbirlerle 17 mahallede dağıtılan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her gün 2 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek pişirildiğini, hedeflerinin 275 bin nüfuslu ilçede tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması olduğunu belirtti.

Tuzla'da, 2 bin kişilik sıcak yemek her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Tuzla'da, 2 bin kişilik sıcak yemek her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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